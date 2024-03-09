Nijer, Mali ve Burkina Faso ortak askeri güç kurdu

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Afrika’nın Sahel bölgesinde Batılı güçlerin etkili olduğu ittifaklardan ayrılan cunta yönetimindeki Nijer, Mali ve Burkina Faso, “bölgedeki güvenlik sorunlarının üstesinden gelmek için” ortak askeri güç oluşturdu. Nijer’in başkenti Niamey’de yapılan görüşmelerin ardından askeri birliğini kurulduğunu duyuran Nijer Genelkurmay Başkanı Moussa Salaou Barmou, ortak askeri gücün en kısa sürede faaliyete geçeceğini duyurdu.

Askeri yönetimin ele geçirmesinden sonra üç ülke, Sahel’de on yıllardır askeri varlığını ve neo-sömürü düzenini sürdüren Fransa ile bağlarını koparmıştı. IŞİD gibi silahlı gruplara karşı silahlı mücadelenin sürdüğü bölgede üç ülke eylül ayında Sahel Devletleri İttifakı (AES) olarak bilinen ortak savunma paktı kurarak G5 adlı uluslararası güçten çekildi. Şubat ayında da Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’ndan (ECOWAS) ayrılma kararı aldılar.