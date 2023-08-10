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Nijer’de askeri yönetim yeni kabineyi açıkladı

26 Temmuz'da askeri darbenin gerçekleştiği Nijer'de 21 üyeden oluşan kabine açıklandı. Başbakanlık görevini yürütecek olan Lamine Zeine Ali Mahamane, aynı zamanda Ekonomi ve Finans Bakanlığı görevinin de başında olacak.

Dünya
  • 10.08.2023 12:40
  • Giriş: 10.08.2023 12:40
  • Güncelleme: 10.08.2023 12:47
Kaynak: İHA
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Nijer’de askeri yönetim yeni kabineyi açıkladı
Fotoğraf: AA

Nijer'de askeri yönetim yeni kabineyi açıkladı.

21 bakanın yer aldığı kabinede Başbakanlığa getirilen Lamine Zeine Ali Mahamane, aynı zamanda Ekonomi ve Finans Bakanlığı görevini de yürütecek. 

Devlet kanalında darbe bildirisini okuyan Ordu Sözcüsü Amadou Abdramane ise Gençlik ve Spor Bakanı oldu.

Bölge ülkeleri tarafından Bazoum’un serbest bırakılması çağrılarına rağmen oluşturulan kabinede, atamalar Tchiani tarafından gerçekleştirildi. 

Gece saatlerinde açıklanan Tchiani başkanlığındaki kabinede hem askerler hem de siviller yer aldı.

Öte yandan Tchiani’nin yardımcısı olarak kabul edilen eski Genelkurmay Başkanı Salifou Mody, Savunma Bakanlığı görevine getirildi. 

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