Nijer’de karşılıklı saldırı restleşmesi

Nijer’deki darbecilere 1 hafta süre tanıyan ECOWAS, askeri müdahale planının hazır olduğunu duyurdu. Mali ve Burkina Faso’nun desteklediği cunta yönetimi ise askeri müdahale durumunda karşılık vereceğini açıkladı.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Nijer’deki askeri darbenin ardından Sahel bölgesindeki kriz giderek derinleşiyor. Batı ile yakın ilişkiler içinde olan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer’deki cunta yönetimine tanıdığı bir haftalık süre sona ererken darbeyi tersine çevirmek adına yapılacak askeri müdahale planının hazır olduğunu duyurdu. Cunta yönetimi ise askeri müdahaleye karşılık vereceğini açıkladı.



ECOWAS üyesi ülkelerin genelkurmay başkanlarının Nijerya’da düzenlediği toplantı sonrası Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah, müdahalenin ne zaman ve nereden başlayacağının açıklanmayacağını, buna ECOWAS ülkelerinin liderlerinin karar vereceğini kaydetti.

Darbenin ardından Nijer’e elektrik vermeyi sonlandıran Nijerya’nın Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ise, ülkesindeki senatoya mektup yazarak Nijer'e askeri müdahale için destek istedi. Tinubu, Nijer'den her türlü ticari ve özel uçuşların yapılmasının engellendiğinin altını çizerek, özellikle Lagos ve doğu limanlarından Nijer'e transit geçen malların ablukaya alınacağını kaydetti.



‘KARŞILIK VERİRİZ’



Nijer’de yönetimi ele geçiren "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi’nin (CNSP)" ise cuntaya yönelik atılan adımlara karşı yeni kararlar aldı. CNSP'den yapılan açıklamada, Nijer'in Paris, Abuja, Lome ve Washington büyükelçilerinin görevine son verildiği, Fransa ile imzalanan tüm askeri işbirlikleri ve protokollerin feshedildiği kaydedildi. Açıklamada, ECOWAS'ın Nijer'e askeri müdahalesi durumunda Gine, Mali, Burkina Faso hariç üye ülkelerden birine ani bir saldırı düzenleyecekleri uyarısında bulunuldu.



Fransa Dışişleri Bakanlığı, Niamey'deki cuntanın Fransa ile daha önce yapılmış 5 askeri işbirliği anlaşmasının feshedilmesi kararını tanımadığını açıkladı. Açıklamada, Paris'in Niamey'le yaptığı söz konusu askeri anlaşmaların çerçevesinin Nijer'in meşru hükûmetiyle oluşturulduğu vurgulandı.



WAGNER İDDİASI



Düşünce kuruluşu Soufan Center uzmanlarından Wassim Nasr, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, yönetimi devralan CNSP Başkan Yardımcısı General Salifou Mody'nin, Mali'de Wagner temsilcileriyle görüştüğünü belirtti. Nasr, Wagner temsilcileriyle yapılan görüşmede Mody'nin, Nijer'e olası askeri müdahaleye karşı Wagner'den destek istediğini kaydetti.



‘KRİZ BÜYÜR’ UYARISI



İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Nijer'e olası bir askeri müdahaleye taraf olmadıklarını belirterek bu durumun neo-sömürgecilik olarak algılanacağı için Batı kaynaklı herhangi bir askeri müdahale ihtimalinin harici tutulması gerektiğini vurguladı.



Cezayir de Nijer'de anayasal düzene dönüş çağrısı yapıp Bazum'a "meşru cumhurbaşkanı" olarak desteğini açıklarken dış müdahale niyetlerinin Nijer'deki mevcut krizi daha da tırmandıracağı ve durumu daha da kötüleştireceği kaydedildi.



Rusya tarafından yapılan açıklamada ise ABD gibi kıta dışı güçlerin Nijer'e herhangi bir müdahalesinin, durumu daha iyiye götürmeyeceği belirtilerek "İnsan hayatını tehlikeye atmadan hızlı bir şekilde anayasal normale dönüşten yanayız" denildi.