Nijer’deki darbeciler, askeri müdahale olursa devrik lideri öldürmekle tehdit etti

Batılı yetkililer, Nijer’deki cunta yönetiminin ülkelerine herhangi bir askere müdahalede bulunulması halinde ülkenin devrik lideri Mohamed Bazoum'u öldürmekle tehdit ettiğini açıkladı. Öte yandan bu gelişmenin ardından Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'de anayasal düzeni yeniden sağlamak için ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve konuşlandırma talimatı verdi.

Batılı yetkililer, Nijer’deki cunta yönetiminin ülkelerine herhangi bir askere müdahalede bulunulması halinde ülkenin devrik lideri Mohamed Bazoum'u öldürmekle tehdit ettiğini açıkladı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), geçtiğimiz ay ordunun yönetime el koyduğu Nijer’e askeri müdahaleyi değerlendirirken, cunta yönetimi yeni bir tehditte bulundu. İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla basına konuşan iki Batılı yetkili, Nijer’deki cunta yönetiminin üst düzey ABD’li bir diplomata, bölge ülkelerinin devrik lideri Mohamed Bazoum'u yeniden göreve getirmek için askeri müdahale girişiminde bulunmaları halinde Bazoum'u öldüreceklerini söylediklerini ifade etti.

Yetkililer, söz konusu tehdidin ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Müsteşar Victoria Nuland'a iletildiğini belirtti.

ECOWAS KUVVETLERİ HAZIR HALE GETİRME TALİMATI VERDİ

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) Nijer’deki cunta yönetimine devrik lider Bazoum’un serbest bırakılması için verilen sürenin dolmasının ardından bugün Nijerya’nın başkenti Abuja’da yeniden bir araya gelerek Nijer için izlenecek yolu ele aldı. ECOWAS, Nijer'de anayasal düzeni yeniden sağlamak için ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve konuşlandırma talimatı verdi.

Toplantıya, Senegal, Gana, Fildişi Sahili, Togo, Benin, Gine-Bissau ve Sierra Leone liderleri ile ECOWAS üyesi olmayan Moritanya ve Burundi liderleri katıldı.

ECOWAS’a üye ülkeler arasında Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gambiya, Gana, Gine, Gine Bissau, Liberya, Mali, Nijer, Nijerya, Senegal, Sierra Leone, Togo ve Yeşil Burun Adaları yer alırken, Türkiye, birliğe Mayıs 2005’ten bu yana Abuja Büyükelçiliği kanalıyla gözlemci statüsünde akredite olarak yer alıyor.