Nijerya'da 23 milyondan fazla çocuk gelin bulunuyor

İngiltere merkezli uluslararası sivil toplum örgütü Save The Children (Çocukları Kurtarın), Nijerya'da 23 milyondan fazla çocuk gelinin bulunduğunu bildirdi.

Save The Children örgütü tarafından yayımlanan "Nijerya'da Çocuk Yaşta Evliliğin Sona Erdirilmesi için Bütçeleme" başlıklı raporda, Nijerya'daki çocuk gelin sayısının endişe verici olduğu belirtildi.

Ülkede 23 milyondan fazla çocuk gelinin bulunduğu aktarılan raporda, "Ülkenin kuzeyinde, kadınların yüzde 48'inin 15 yaşından önce, yüzde 78'inin ise 18 yaşından önce evlenmesi nedeniyle en yüksek çocuk gelin sayısını kaydedildi." ifadeleri kullanıldı.

Raporda ayrıca, kız çocuklarının geleceğini tehlikeye atan bu tehdidin etkili ve sürdürülebilir bir şekilde engellenmesi için hükümetin tüm kademelerinde yeterli finansmana ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Ülkede çocuk yaşta evliliğin ergen hamileliğinin hem nedeni hem de sonucu olduğu ifade edilen raporda, anne ölümleri, yetersiz eğitim, toplumsal cinsiyete dayalı şiddete sürekli maruz kalma, okuma yazma bilmeme ve nesiller arası yoksullukla bağlantılı olduğu, bunun kız çocuklarının haklarını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini tehdit ettiği vurgulandı.

Kadın İşleri ve Sosyal Kalkınma Bakanı Uju Kennedy-Ohanenye, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, hükümetin suiistimalleri destekleyen ebeveynler de dahil olmak üzere suçluların kovuşturulması, çocuk haklarının ihlali gibi konularda çocukların iyi korunacağını belirtti.

Kennedy-Ohanenye, genç kızların başkalarına bağımlı olmamak için beceri öğrenmeleri gerektiğini söyleyerek, "Kendi payımıza, kadınları ve kız çocuklarını desteklemeye devam edeceğiz. Bu zorluklara son vermek için çeşitli savunuculuk faaliyetlerini destekleyeceğiz." dedi.