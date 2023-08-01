Nijerya'da Boko Haram'ın saldırısında 11 sivil hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 11 sivil yaşamını yitirdi.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 11 sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri Borno eyaletine bağlı Kawuri köyündeki bir tarlada çalışan kişilere silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 11 sivil hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.