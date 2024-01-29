Nijerya'da mayın patlaması: 6 öğrenci yaşamını yitirdi

Nijerya'da Borno eyaletinin Gubio bölgesinde bir medrese yakınlarında toplanan metal eşyaların arasında bir mayının patlaması sonucu 6 öğrenci yaşamını yitirdi.

Nijerya'da Boko Haram'ın yoğun faaliyet gösterdiği Borno eyaletinde, bir mayının patlaması sonucu 6 öğrenci yaşamını yitirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Borno eyaletinin Gubio bölgesinde bir medrese yakınlarında toplanan metal eşyaların arasında bir mayın patladı.

Patlamada 6 öğrenci hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bölgede Boko Haram'ın benzer saldırılar düzenlediği biliniyor.

Örgüt, son zamanlarda askere yönelik çok sayıda saldırı düzenliyor.

Boko Haram örgütünün geçen hafta Borno eyaletine bağlı Magumeri köyündeki kontrol noktasında düzenlediği silahlı saldırıda 5 asker hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten itibaren ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.