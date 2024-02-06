Nijerya'da poşet ve pet şişelerdeki içkiler yasaklandı

Nijerya'da içkilerin poşet ve pet şişelerde üretimi ve satışı yasaklandı. Yasağın Federal Sağlık Bakanlığı ve diğer sağlık sektörlerinden oluşan bir komitenin tavsiyesine dayandığı belirtildi.

Ulusal Gıda, İlaç Yönetim ve Kontrol Merkezi (NAFDAC) Direktörü Mojisola Adeyeye, yaptığı açıklamada, içkilerin poşet ve pet şişelerde üretimi ve satışının yasaklandığını belirtti.

Adeyeye, yasağın Federal Sağlık Bakanlığı ve diğer sağlık sektörlerinden oluşan yüksek güçlü bir komitenin tavsiyesine dayandığını söyledi.

İMHA EDİLMEK ÜZERE YETKİLİ KURUMLARA TESLİM EDİLECEK

Yasağın bu aydan itibaren başladığını aktaran Adeyeye, "NAFDAC'ın bu politikanın uygulanmasını sağlamak üzere yaptırım faaliyetlerine başladığını da bildirmek isterim." dedi.

Adeyeye, yasaklanan ürünlerin, imha edilmek üzere yetkili kurumlara teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Nijerya hükümeti, ülkede Ocak 2023'te alkol oranı yüzde 30'un üzerinde olan içeceklerin satışını ve üretimini yasaklamıştı.

Nijerya’nın Kano şehrinde polis geçtiğimiz aylarda 240 bin şişe birayı İslami kurallar nedeniyle imha etti. İmha, ülkede ahlaka aykırı olarak nitelendirildiği için alınan sıkı önlemler sonuncusu oldu.