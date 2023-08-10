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Nijerya'da silahlı saldırı: 17 kişi öldü

Nijerya'da Özel Askeri Görev Gücü Plateau Sözcüsü Yüzbaşı Ola James, abah erken saatlerde Plateau eyaletinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldıra 17 kişi hayatını kaybetti.

Dünya
  • 10.08.2023 17:00
  • Giriş: 10.08.2023 17:00
  • Güncelleme: 10.08.2023 17:06
Kaynak: AA
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Nijerya'da silahlı saldırı: 17 kişi öldü
Fotoğraf: Arşiv / AA

Nijerya'da zaman zaman dini çatışmaların yaşandığı Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi.

Özel Askeri Görev Gücü Plateau Sözcüsü Yüzbaşı Ola James, yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde Plateau eyaletine bağlı Barkin Ladi bölgesine gelen henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin etrafa ateş açtığını belirtti.

James, saldırıda 17 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Bölgeye askerlerin sevk edildiğini aktaran James, durumun kontrol altına alındığını ifade etti.

GEÇEN AY 130 YASA DIŞI SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Nijerya'nın Plateau eyaletinde zaman zaman Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında şiddet olayları yaşanıyor. Eyalette geçen ay düzenlenen operasyonlarda 130 yasa dışı silah ele geçirilmişti.

Plateau Valisi Caleb Mutfwang, son 3 ayda yaşanan din temelli çatışmalarda 300'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

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