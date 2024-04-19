Nijerya'da silahlı saldırılar: 23 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çete üyelerinin düzenlendiği silahlı saldırıda, 23 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti. Daily Trust haberine göre, silahlı çete üyeleri, Kaduna eyaletine bağlı Anguwar Danko ve Kanawa köylerinde saldırılar düzenledi.

Kaduna Eyalet Meclisinde Kakangi Bölgesi Temsilcisi Yahaya Musa Dan Salio, yaptığı açıklamada, saldırıda 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını belirtti.

Salio, saldırıda çok sayıda kişinin kaçırıldığını aktararak, bu kişilerin bazılarının kaçmayı başardığını ifade etti.

Öte yandan farklı motosikletli silahlı kişilerin, Katsina eyaletine bağlı Malumfashi bölgesinde düzenlediği saldırıda da aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 20 kişi fidye için kaçırıldı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve IŞİD'in Batı Afrika kolu ISWAP örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler ve çete üyeleri, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Özellikle Kaduna eyaletinde ocaktan bu yana düzenlenen saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti ve 300'den fazla kişi kaçırıldı.