Nijerya'daki silahlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 200'e çıktı

Nijerya'da Plateau eyaletinde 25 Aralık'ta düzenlenen saldırılarda yaralılardan bazılarının hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 200'e çıktı.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde 25 Aralık'ta silahlı kişilerin köylere düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 200'e yükseldi.

Bokkos Bölge Başkanı Monday Kasa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıların ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 200'e çıktığını belirtti.

Bu sayının artmasından endişe duyulduğunu dile getiren Kasa, "Kardeşlerimizi kaybettiğimiz için yas tutuyoruz" dedi.

Kasa, saldırıda çok sayıda kişinin hala kayıp olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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NE OLMUŞTU?

Silahlı kişiler, Plateau eyaletinin Bokkos ve Barkin-Ladi bölgelerine bağlı bazı köylere 25 Aralık'ta saldırılar düzenlemişti.

Kasa, daha önce saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 148'e yükseldiğini açıklamıştı. Saldırılarda 1290 ev, 81 araç ve 187 motosiklet kundaklanmıştı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, saldırının ardından ilgili devlet kurumlarına "derhal harekete geçmeleri, bölgenin her tarafını taramaları ve suçluları yakalamaları" talimatını vermişti.