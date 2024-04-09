Nikaragua Almanya'ya soykırıma yardım ve yataklıktan dava açtı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e Gazze'deki Filistinlilere karşı "soykırım" uyguladığı iddiasıyla dava açmasının ardından Nikaragua da Almanya'yı soykırıma yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle dava etti.

BERLİN

Nikaragua Hükümeti, soykırıma yardım ve yataklık suçu işlediği gerekçesiyle Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda Almanya aleyhine resmi dava açıldığını duyurdu. Nikaragua, Almanya'nın verdiği askeri teçhizat ile uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlal edileceğini kullanılacağını bile bile İsrail'i mali ve askeri olarak desteklediğini savundu.

Alman Junge Welt gazetesinin Nikaragua'nın basın açıklamasından aktardığı ifadeler şöyle:

Uzlaşma ve Ulusal Birlik Hükümeti, Nikaragua halkını ve uluslararası toplumu, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, 1949 Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri, uluslararası insancıl hukukun sınırlandırılamaz ilkeleri ve başta Gazze Şeridi olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarıyla ilgili olarak genel uluslararası hukukun diğer emredici normlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Federal Almanya Cumhuriyeti aleyhine bugün Uluslararası Adalet Divanı nezdinde şikayette bulunduğunu bildirir.

Yaşanan vahşete ilişkin kamuya açık tüm haber ve video görüntüleri, uluslararası yetkililerin açıklamaları ve Mahkeme'nin 26 Ocak 2024 tarihli kararıyla birlikte Almanya, İsrail'in davranışının ağır hukuka aykırılığı konusundaki bilgisini inkâr edemez. Ocak 2024'te Almanya, İsrail'in davranışının ağır hukuka aykırılığı konusundaki bilgisini inkâr edemeyeceği gibi, bu bilginin Almanya'ya uluslararası hukuk uyarınca soykırımı önleme, yardım veya destek sağlamama ya da soykırımın suç ortağı olmama ve uluslararası insancıl hukuk kurallarına ve yardım veya destek sağlamama ve zulme göz yummama gibi uluslararası hukukun diğer emredici normlarına uyulmasını sağlama yükümlülükleri getirdiğini de inkâr edemez. Örneğin, yardım veya destek sağlamamak ve yasadışı apartheid rejimini ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının inkar edilmesini önlemek.

Almanya, askeri teçhizatın uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlal edilmesi için kullanılacağını izin sırasında bilmesine rağmen İsrail'i siyasi, mali ve askeri olarak desteklemiştir. (...)

Almanya, UNRWA'nın faaliyetlerini durdurması ve böylece milyonlarca Filistinlinin, özellikle de Gazze Şeridi nüfusunun açlık, açlık ve hastalığa mahkum edilmesi nedeniyle toplu cezalandırılması anlamına gelen UNRWA'ya yönelik fonların kesilmesi kararının ölümcül pratik sonuçlarının farkındadır.

Bu durum karşısında Nikaragua, 2 Şubat 2024 tarihinde Almanya'ya bir nota vererek hükümetini İsrail'e silah, mühimmat, teknoloji ve/veya bileşen tedarikini derhal durdurmaya ve bu ülkeye uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlatmaya çağırdı. Nikaragua ayrıca Almanya'nın UNRWA'ya yönelik finansmanı askıya alma kararından da şikâyetçi olmuştur. Ne yazık ki, işlenen adaletsizlikler için kullanılabilecek askeri silah ve diğer malzemelerin sevkiyatı ne durdu ne de azaldı. Aksine bu sevkiyatlar artmış ve UNRWA'nın fon yetersizliği nedeniyle yakında faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacağı gerçeğine katkıda bulunmuştur.



Almanya yükümlülüklerini görmezden gelmeye devam etmekte ve başta Gazze sakinleri olmak üzere Filistin halkının ve uluslararası toplumun ciddi ve doğrudan zararına olacak şekilde İsrail'in uluslararası hukuk normlarını ihlal etmesini aktif olarak desteklemektedir.