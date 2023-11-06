Nil Yalter’e Altın Aslan

Kültür Sanat Servisi

Çağdaş sanatçı Nil Yalter, Brezilyalı sanatçı Anna Maria Maiolino ile birlikte Venedik Bienali tarafından verilen Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görüldü. Ödül iki sanatçıya “kalıcı etkileri ve çağdaş sanata önemli katkıları” sebebiyle layık görüldü.

ArtDog İstanbul’da yer alan habere göre, ödül sanatçılara bienalin ‘Foreigners Everywhere’ (Yabancılar Her Yerde) başlıklı 60’ıncı edisyonunun açılış töreninde 20 Nisan 2024’te verilecek.

Bienalden yapılan açıklamada, “Kuzey ile güney, Avrupa ve ötesinde seyahat ve göç eden sanatçılara odaklanan sergimizin başlığı ve çerçevesi göz önüne alındığında bu karar özellikle anlamlı. Bu anlamda seçimimiz, kendisi de göçmen olan ve birçok açıdan ‘Stranieri Ovunque-Foreigners Everywhere’in ruhunu temsil eden iki olağanüstü, öncü kadın sanatçıya dayanıyor: Anna Maria Maiolino İtalya’dan Güney Amerika’da önce Venezuela’ya, daha sonra bugün yaşadığı Brezilya’ya göç etti; Nil Yalter, Kahire’den İstanbul’a, oradan da bugün yaşadığı Paris’e göç etmiş bir Türk” ifadeleri kullanıldı.