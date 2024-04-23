Nilgün Doğan’dan eşi Çetin Doğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Nilgün Doğan yaptığı yazılı açıklamada, eşi Çetin Doğan ile birlikte yaş ortalaması 80 olan komutan rütbeli 5 askerin durumunun ağırlaşdığını ifade etti.

28 Şubat davasında hüküm giyen emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın eşi Nilgül Doğan, eşinin sağlık durumu hakkında yeni bir yazılı açıklama yaptı.

83 yaşındaki Çetin Doğan'ın taburcu edildiğini ve cezaevinde gönderildiğini duyuran Nilgün Doğan, hukuki süreçle ilgili bilgilendirme yaparken, Doğan'la birlikte cezaevinde tutulan ve yaş ortalaması 80 olan komutan rütbeli 5 askerin de durumunun ağırlaştığını paylaştı.

Doğan, İstanbul Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesinin 5 Nisan 2023 tarihinde Çetin Doğan'ın 'sürekli hastalık ve kocama' durumu ile ilgili verdiği detaylı raporun, diğer sağlık raporlarıyla birlikte yaklaşık bir yıl önce Adalet Bakanlığı tarafından işleme konulması için Cumhurbaşkanlığına sunulduğunu, ancak 'cezanın kaldırılması' işlemleri oldukça kısa sürede tamamlanmasına rağmen, eşiyle beraber 28 Şubat davası hükümlüsü 5 komutan için söz konusu sürecin askıya alındığını öğrendiklerini açıkladı.

Çetin Doğan da gönderdiği mesajında, “Artık vakit ülkemizde yaşanan bütün haksızlık, hukuksuzluk, yokluk ve yoksulluğa ve de yolsuzluklara savaş açıp, ülkemizde aydınlık yarınlar için taşıdığımız umutları yeşertenlere destek ve güç vermek zamanıdır” dedi.