Nilüfer, Lösemili Çocuklar Korosu ile aynı sahnede

Sanatçı Nilüfer, Antalya Cosmos Theatre’da Lösemili Çocuklar Korosu ile sahne aldı. Nilüfer “Dünya Dönüyor” isimli şarkısını da seslendirdiği konserde LÖSEV ailesine unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünlü sanatçı Nilüfer, Lösemili Çocukalr Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) kuruluşunun 25’inci yıl dönümü için Antalya Cosmos Theatre’da Lösemili Çocuklar Korosu ile çıktığı sahnede verdiği konserle LÖSEV ailesine unutulmaz bir gece yaşattı.

Nilüfer, Türk Pop müziğinin hitlerinden olan “Dünya Dönüyor”u Lösemili Çocuklarla beraber seslendirdi.

Lösemili Çocuklar göz kamaştıran modern dans gösterisinin ardından Sev Kardeşim, Ey Özgürlük, Güzel Günler Göreceğiz şarkılarını seslendirdi.

Nilüfer ve Lösemili Çocuklar Korosu’nun sahne performanslarıyla göz doldurduğu gecede iş, sanat, sağlık ve basın dünyasının önemli isimleri ağırlandı.

Gecenin konuşmacılarından LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer yaptığı konuşmada Lösemili Çocuklar Köyü kurmak istediklerini dile getirirken, “Bürokrasiden veya bağışçılarımızdan bir arsa istiyoruz. Lösemili çocuklara okul yapabilmek, Lösemili Çocuklar Köyü, ücretsiz hizmet veren bir hastane yapabilmek için yüzlerce ve binlerce çocuğun hayatını kurtarmak için istiyoruz. Yemyeşil bir bahçenin içerisinde bunu gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.