Nilüfer Müzik Festivali'nde sahne alacak isimler açıklandı

Nilüfer Müzik Festivali’nde Duman, Hayko Cepkin, Büyük Ev Ablukada, Dolu Kadehi Ters Tut, Motive, Hey! Douglas, Malt ve Soft Analog festival sahnesinde yer alacak ilk sanatçılar olarak açıklandı.

Nilüfer Belediyesi’nin “Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel” sloganıyla düzenlediği +1 Sunar: Nilüfer Müzik Fes-tivali’nde sahne alacak ilk isimler açıklandı.

Müzik dünyasının önde gelen isimlerini bu yıl 1-2-3 Eylül tarihlerinde Bursa Balat Atatürk Ormanı’nda müzikseverler ile buluşturacak olan Nilüfer Müzik Festivali’nde Duman, Hayko Cepkin, Büyük Ev Ablukada, Dolu Kadehi Ters Tut, Motive, Hey! Douglas, Malt ve Soft Analog festival sahnesinde yer alacak ilk sanatçılar olarak açıklandı.

Bu isimlere önümüzdeki günlerde yeni sanatçılar da eklenecek. İkinci sahnede ise akustik performanslar ve stand-up gösterileri yer alacak.

Hazırlanan kamp alanında isteyenlerin çadır kurup konaklayabileceği festivale girişler 1 Eylül Cuma günü başlayacak.