Nisan ayı enflasyon beklentisi yüzde 70

Ekonomi Servisi

Piyasa katılımcıları nisan ayında yıllık enflasyonun yüzde 70’e yükseleceğini öngürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Mayıs’ta açıklanması beklenen nisan ayı enflasyonun verileri hakkında beklenti ortaya çıktı. Bloomberg HT’nin gerçekleştirdiği ankette piyasa katılımcılarının beklentisi nisan ayında yıllık enflasyonun yüzde 70 olacağı yönünde. Ankette aylık olarak ise enflasyonda yüzde 3,2’lik beklenti oluştu.

Ankete göre nisan enflasyonu için en düşük aylık beklenti yüzde 2,3; en yüksek beklenti yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık enflasyon için ise en yüksek tahmin yüzde 70,7; en düşük ise yüzde 68,3 seviyesinde belirlendi.

Bu anket döneminde 2024 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi ise 21 kurumun katılımıyla bir önceki anket dönemine göre düşüşle yüzde 43 oldu. Bir önceki anket döneminde tahmin yüzde 44 seviyesindeydi.