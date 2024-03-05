'Niyetler 2' sergisi Akbank Sanat’ta ziyarete açıldı

Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen “Çağdaş Sanat ve Küratörlük” Seminer programının ikinci dönem, 2021 yılı mezunlarının bireysel bitirme projelerinin sunulduğu “Niyetler 2” sergisi Akbank Sanat’ta ziyarete açıldı.

Niyetler sergi serisinin ilki kapsamında 2021 yılında, Haziran - Ağustos ayları arasında programın ilk dönem mezunlarının bitirme projeleri Akbank Sanat’ın ikinci katında sergilenirken giriş katında ise her bir katılımcı küratör adayının bireysel projelerini üçer gün süresince sunabildiği bir deneyim alanı yaratılmıştı.

İkinci dönem katılımcıları ise bu sergileme süresince stajyer/küratör asistanı olarak çalışmıştı. Pandemi nedeniyle, yedi aylık seminer ve atölye çalışmalarını içeren eğitim programını sanal ortamda tamamlayan ikinci dönem mezunları, belirsizlikler ve endişelerle dolu bu dönemde hazırladıkları ve kendi meselelerinden yola çıkarak, özgün bakış açıları ile dile getirdikleri niyetlerini, Niyetler sergi serisinin ikincisinde ortaya koyuyor.

Yeni küratör adaylarının ilk küratörlük denemesi olarak nitelendirebilecek sergi 9 Mart’a kadar Akbank Sanat’ta ziyarete açık olacak.

Proje Danışmanları ve Küratörler: T. Melih Görgün, Mahir Namur

Program Direktörü: Billur Tansel

Katılımcılar: Canberk Akçal, Oya Aşan Yüksel, Gamze Baktır, Ecem Naz Çakır, İlke Çolak, Burçak Fakıoğlu Yakıcı, Tülay Haspulat, İdil Kemaloğlu, Egenur Öztelli, Arzu Sancar, Özüm Ezgi Satılmış, Mine Söyler, Tuba Terhan, Melike Yürekli