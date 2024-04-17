Nizamettin Orhangazi’nin annesi Elmas Orhangazi yaşamını yitirdi

Devrimci Yolcu Nizamettin Orhangazi’nin annesi Elmas Orhangazi yaşamını yitirdi. Orhangazi, yarın saat 14.45’te oğlunun mezarının da bulunduğu Karşıyaka Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

DEV-GENÇ’in önder kadrolarından ve Devrimci Yol militanlarından Nizamettin Orhangazi’nin annesi Elmas Orhangazi hayata gözlerini yumdu.

Bugün yaşamını yitiren Elmas Orhangazi, yarın Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Cenaze töreni 14.45’te gerçekleştirilecek.

Kars’ta dört çocuklu demokrat bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Nizamettin Orhangazi, üniversiteye kadar eğitimini farklı kentlerde sürdürdü.

Orhangazi, 1976-1977 öğretim yılında Ankara’da Sevk ve İdare Yüksek Okulunu kazandı ve bu tarihten itibaren devrimci mücadelenin içinde aktif bir rol üstlendi.

DEV-GENÇ’in önder kadrolarından olan ve yönetiminde sorumluluk alan Orhangazi, 1978 yılında İstanbul’a gelerek Gültepe bölgesinde Devrimci Yol içinde faaliyetlerini sürdürdü. Orhangazi, bölgede faşist ablukanın dağıtılmasında önemli görevleri yerine getirdi.

Halkın büyük saygısını ve sevgisini kazanan Devrimci Yol militanı, 11 Eylül 1978 günü Gültepe’de faşistler tarafından kurulan pusuda 21 yaşında katledildi.

Orhangazi, İstanbul ve Ankara’da düzenlenen yoğun katılımlı cenaze törenlerinin ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.