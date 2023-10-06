Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

2023 Nobel Barış Ödülü, cezaevinde tutulan İranlı kadın hakları savunucusu Nergis Muhammedi'ye verildi.

Cezaevinde tutulan İranlı kadın hakları savunucusu Nergis Muhammedi, 2023 Nobel Barış Ödülü'nü kazandı.

Norveç Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "2023 Nobel Barış Ödülü'nü İran'da kadınlara yönelik baskıya karşı verdiği ve herkes için insan hakları ve özgürlüğü teşvik etmek için verdiği mücadele nedeniyle Nergis Muhammedi'ye verilmiştir" denildi.

Kadın hakları ve idam cezasının kaldırılması için kampanya yürüten Muhammedi, İran'ın önde gelen insan hakları savunucuları arasında yer alıyor.

Bununla birlikte, Front Line Defenders hak örgütüne göre şu anda Muhammedi, Tahran'daki Evin Cezaevi'nde yaklaşık 12 yıl hapis cezasına çarptırılmış durumda bulunuyor.

Muhammedi'ya yöneltilen suçlamalar arasında 'devlete karşı propaganda yapmak' da var.