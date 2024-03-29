Nobel ödüllü Daniel Kahneman gözlerini yumdu

Kültür Sanat Servisi

Amerikalı yazar ve psikolog Daniel Kahneman yaşamını yitirdi. 90 yaşındaki Kahneman’ın ölüm haberini üvey kızı Deborah Treisman duyurdu. Kahneman’ın ölüm nedeni ya da nerede yaşamını yitirdiğine dair ise bir açıklama yapmadı.

Kahneman’ın araştırmaları, Adam Smith döneminden beri kişisel çıkarları doğrultusunda hareket eden rasyonel bir varlık olarak kabul edilen "homo economicus" yani "ekonomik insan" kavramını çürütmesiyle tanınıyordu. Kahneman bunun yerine, insanların genellikle kendi çıkarlarına ters düşen yanlış kararlara yol açan entelektüel kestirme yollara güvendiklerini keşfetti.

Kahneman, 2002 yılında "özellikle belirsizlik altında insan muhakemesi ve karar verme ile ilgili olarak psikolojik araştırmalardan elde edilen içgörülerin ekonomi bilimine entegre edilmesi" konusundaki çalışmaları nedeniyle o yılki Nobel Ekonomi Bilimleri Ödülü’nü kazanarak adını duyurmuştu.