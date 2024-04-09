Nobel ödüllü fizikçi Peter Higgs hayatını kaybetti

Büyük Patlama'dan (Big Bang) sonra maddenin nasıl oluştuğunu açıklamaya yardımcı olan "God particle" olarak da bilinen "Higgs bozonu" kavramını bulan Nobel ödüllü fizikçi Peter Higgs, 94 yaşında öldü.

Güncel 09.04.2024 22:00 Giriş: 09.04.2024 22:00

Güncelleme: 09.04.2024 22:03 Kaynak: AA

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