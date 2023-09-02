Nobel Vakfı'ndan geri adım: Rusya, İran ve Belarus'un daveti geri çekildi

Nobel Vakfı, 10 Aralık'ta düzenlenecek Nobel Ödülleri Töreni'ne Rusya, Belarus ve İran'ı davet etme kararının geri çekildiğini duyurdu.

Nobel Vakfı; Rusya, Belarus ve İran'ı 10 Aralık'taki Nobel Ödülleri Töreni'ne davet etme kararını geri çekti. Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, "İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenecek ödül törenine söz konusu ülkelerin büyükelçilerinin çağrılması tepkilere neden oldu. Bu tepkileri not ederek Rusya, Belarus ve İran'ın davetlerinin geri çekilmesi suretiyle 2022 yılındaki protokolü uygulayacağız" ifadeleri kullanıldı.

Nobel Vakfı, geçen yıl çağrılmayan Rusya, Belarus ve İran'ın yanı sıra aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) lideri Jimmie Akesson'ı bu yılki ödül törenine davet etmişti.

Nobel Vakfı Direktörü Vidar Helgesen, bu kararın "dünyanın giderek daha fazla kutuplaşmasından ve farklı görüşlere sahip kişiler arasındaki diyaloğun azalmasından" dolayı alındığını belirtmişti. Ancak karara gelen tepkiler, Nobel Vakfı'nın geri adım atmasıyla sonuçlandı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, kararı "şaşkınlıkla" karşıladığını söylerken "Nobel Vakfı, kimi davet edeceğine doğal olarak kendisi karar veriyor ancak ben de pek çok kişi gibi Rusya'nın davet edilmesini büyük şaşkınlıkla karşıladım. Bu davetin İsveç'te ve Ukrayna'da pek çok insanı üzdüğünü anlıyorum" demişti.

İsveç Kralı Carl 16. Gustaf ise Nobel Ödülleri Töreni'ne katılma kararını gözden geçirdiğini söylemişti. Merkez Partisi (C) lideri Muharrem Demirok, Sol Parti (V) lideri Nooshi Dadgostar da Nobel Ödülleri Töreni'ne Rusya davet edildiği için katılmayacaklarını duyurmuşlardı.