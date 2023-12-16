Nöbet bir hafta sürecek: Adalet Ateşi Bodrum'da yakıldı

Birçok siyasi parti ve basın kuruluşunun katılımıyla Bodrum Kent Meydanı'nda Adalet Ateşi yakıldı. Adalet Ateşi nöbeti Bodrum Kent Meydanı’nda bir hafta boyunca her gün saat 18:00-20:00 arasında, açık kürsü formatıyla sürecek.

HABER MERKEZİ

CHP Bodrum İlçe Örgütü, Kent Konseyi, Bodrum Belediyesi, Muğla Barosu, sivil toplum kuruluşları, birçok siyasi parti ve basın kuruluşunun katılımlarıyla Bodrum Kent Meydanı'nda Adalet Ateşi yakılarak bir hafta sürecek olan "Adalet Ateşi Nöbeti" başladı.

Açılış konuşmasında CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici sözlerine CHP Grubu'nun 100 saat boyunca sürdürdüğü Adalet Nöbeti'ni hatırlatarak başladı.

"ADALET MÜCADELESİNDEN VAZGEÇMEYECEĞİMİZE SÖZ VERMELİYİZ"

Derici, "Bilindiği üzere, iktidarın bir yargı uyuşmazlığı dediği ama aslında anayasanın ihlali nedeniyle CHP milletvekilleri olarak TBMM Genel Kurul salonunda 100 saat Adalet Nöbeti tuttuk. Cumhuriyet Halk Partisi’nin başlattığı Adalet Nöbeti şimdi tüm illere yayılarak toplumun her kesimini kapsayan bir nöbet olmalıdır. Adalet Ateşi’nden ve adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceğimize söz vermemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"Toplumun bütün bileşenleri olarak demokratik hakkımız gereği anayasa ihlallerine karşı Adalet Ateşi’mizi bugün bu organizasyonla ve birçok alanda benzer organizasyonlarla devam ettirmeliyiz" ifadelerini kullanan Derici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demokratik laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşları adalete kavuşuncaya kadar ve anayasa ihlalleri sona erinceye kadar bu mücadeleden vazgeçmemeliyiz."

"İKTİDAR BİLMELİDİR Kİ ANAYASA ONLAR İÇİN DE GEREKMEKTEDİR"

Milletvekilleri olarak Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde anayasayı korumaya and içtiklerini hatırlatan Süreyya Öneş Derici, "Kadınlar için, gençler için, bütün vatandaşlar için, demokrasi için ve anayasa için meydanlarda demokratik hakkımız gereği mücadele edeceğimizi buradan tekrar hatırlatmak istiyoruz. Çünkü demokrasi ve anayasa herkes içindir ve iktidar bilmelidir ki anayasa onlar için de gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Derici konuşmasını “Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasal bir hukuk devletidir ve öyle kalacaktır” ifadeleriyle sonlandırdı.

Adalet Ateşi nöbeti Bodrum Kent Meydanı’nda bir hafta boyunca her gün saat 18:00-20:00 arasında, açık kürsü formatıyla sürecek.