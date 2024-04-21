"Noksan" filminin prömiyeri 77. Cannes Film Festivali'nde yapılacak

Cem Demirer'in yönettiği kısa metraj film "Noksan"ın dünya prömiyeri, 77. Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirilecek.

Cem Demirer'in yönetmenliğini üstlendiği “Noksan” filmi dünya prömiyerini 77. Cannes Film Festivali'nde yapacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Demirer'in yapımcılığını Berfin Demirat ile üstlendiği film, festivalin Semainde de la Critique (Eleştirmenler Haftası) bölümüne seçildi.

Bu kapsamda "Noksan" filminin prömiyeri, festivalin gerçekleştirileceği 14-25 Mayıs'ta yapılacak.

Mert karakteriyle başrolde olan Haydar Şahin'e, Şencan Aslan, Barış Yılmaz Gündüz, Aydın Erek ve Alev Kara'nın eşlik ettiği "Noksan" bu yılki festival programında Türkiye'yi temsil edecek tek yerli yapım olma özelliğini taşıyacak.

Yeni yeteneklerin ödüllendirilmesi için 1962'den beri aralıksız gerçekleştirilen ve bu yıl 11 uzun ile 13 kısa filmin seçildiği Eleştirmenler Haftası seçkisinde önceki yıllarda Ken Loach, François Ozon, Wong Kar Wai gibi isimler yer aldı.

Lunaparkta çalışırken yaşadığı içsel bunalımla birlikte farklı insan ve varlıklarla etkileşime giren Mert'in anlam arama çabasını konu alan filmde Demirer, kameranın ve sinemanın tüm olanaklarını zorlayarak deneysel bir performansa imza atıyor.

Kariyerine görüntü yönetmeni olarak başlayan Cem Demirer'in ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu 2022 yapımı "Mendirek" filmi, 29. Adana Film Festivali’nde iki ödül kazandı