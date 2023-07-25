Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Norveç hükumeti duyurdu: 12 bakanlığa siber saldırı yapıldı

Norveç hükümeti, ülkedeki 12 bakanlığa siber saldırı düzenlendiğini açıkladı. Norveç Güvenlik ve Hizmet Birimi'nin (DSS) durumu yakından takip ettiği ve tedbirler aldığı bildirildi.

Dünya
  • 25.07.2023 09:23
  • Giriş: 25.07.2023 09:23
  • Güncelleme: 25.07.2023 09:30
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Norveç hükumeti duyurdu: 12 bakanlığa siber saldırı yapıldı
Fotoğraf: AA

Norveç, ülkedeki bakanlıklara siber saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Norveç hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, siber saldırı düzenlenen 12 bakanlığın, alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle e-posta ya da diğer mobil hizmetlere erişiminin olmadığı belirtildi.

Yerel Yönetimler ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Sigbjorn Gjelsvik basın açıklamasında, siber saldırıları "ciddiye aldıklarını" ifade etti.

Gjelsvik, Norveç Hükümeti Güvenlik ve Hizmet Birimi'nin (DSS) durumu yakından takip ettiğini ve tedbirler aldığını bildirdi.

DSS Başkanı Erik Hope, "saldırının arkasında kimin olduğu ve boyutu hakkında konuşmak için erken olduğunu" kaydetti.

Norveç hükümetine karşı daha önce de siber saldırılar gerçekleşmişti.

ABDde birçok hükümet kurumuna siber saldırı düzenlendi
Rusyadan Norveçe misilleme: 10 diplomat istenmeyen kişi ilan edildi
BirGün'e Abone Ol