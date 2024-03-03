Norveç Kralı 5. Harald, hastaneye kaldırıldığı Malezya'dan ülkesine dönüyor
Norveç Kralı 5. Harald'ın 27 Şubat'ta tatili sırasında kaptığı enfeksiyon nedeniyle Malezya'da hastaneye kaldırılmasının ardından ülkesine döneceği bildirildi.
Norveç Kralı 5. Harald'ın 27 Şubat'ta tatili sırasında kaptığı enfeksiyon nedeniyle Malezya'da hastaneye kaldırılmasının ardından ülkesine döneceği bildirildi.
Kraliyet tarafından, Norveç Kralı 5. Harald'ın durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, 27 Şubat'ta tatili sırasında kaptığı enfeksiyon nedeniyle Malezya'da hastaneye kaldırılan Kral 5. Harald'ın Norveç'e geri döneceği belirtildi.
Kraliçe'nin kendisine eşlik edeceği aktarılan açıklamada, Kral 5. Harald'ın tedavisine Norveç'te devam edileceği kaydedildi.
Açıklamada, ayrıca Kral'ın 2 hafta boyunca izinli olacağı bilgisi paylaşıldı.
Ülke basınına göre, Norveç Kralı 5. Harald'ın yerel saatle akşam geç saatlerde Oslo'ya ulaşması bekleniyor.
Kral, tatili sırasında kaptığı enfeksiyon nedeniyle Malezya'da hastaneye kaldırılmıştı.
Dün ise Kral'a geçici olarak "kalp pili" takıldığı duyurulmuştu.