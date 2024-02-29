Norveç'te helikopter düştü: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Norveç'te bir helikopterin arama ve kurtarma eğitimi esnasında denize düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Norveç'te "Sikorsky S-92A" tipi helikopterin, arama ve kurtarma eğitimi sırasında Bergen yakınlarında denize düştüğünü belirtti.

Helikopterdeki 6 kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade eden yetkililer, bunlardan birinin hastanede hayatını kaybettiğini aktardı.

Yerel yetkililer de helikopterin kara kutusunun henüz bulunamadığını, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Norveçli enerji şirketi Equinor, firmanın eğitimi sırasında kazanın meydana gelmesinden dolayı helikopter uçuşlarının geçici olarak durdurulacağını ve ölen kişinin çalışanları olduğunu aktardı.