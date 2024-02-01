Norveç'te son 30 yılın en şiddetli fırtınası: Bazı bölgelerde elektrikler kesildi

Norveç'te son 30 yılın en şiddetli fırtınası nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

Norveç'te son 30 yılın en şiddetli fırtınası yaşandı.

Şiddetli fırtına sebebiyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Norveç Meteoroloji Enstitüsü, etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Arktik bölgesi için en yüksek alarm seviyesi "kırmızı uyarı" yayınladı.

Polis yetkilileri, yaptıkları açıklamada, fırtına nedeniyle ülkenin ikinci en kalabalık kenti Bergen'in kuzeyinde bir otobüsün yoldan çıktığını, kazada can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

Yetkililer, fırtınadan dolayı bazı hava yolları ile feribot işletmelerinin geçici olarak hizmet vermeyi durdurduğunu ve bazı bölgelerde elektriklerin kesildiğini belirtti.

Yerel medyada, kimi bölgelerde saatteki hızı 180 kilometreye ulaşan fırtınanın, ülkede son 30 yılda görülen en güçlü fırtına olduğu ifade ediliyor.