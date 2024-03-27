Norveç'ten İsrail'e 'gıda konvoylarını engelleme' tepkisi

Norveç Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından gönderilen gıda yardımlarının Gazze'nin kuzeyine ulaşmasını engelleme kararının "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Dünya 27.03.2024 11:50 Giriş: 27.03.2024 11:50

Güncelleme: 27.03.2024 11:52 Kaynak: AA

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