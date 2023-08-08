Norveç: Yango adlı taksi çağırma uygulaması kişisel verileri Rusya'ya aktardı

Norveç, taksi çağırma uygulaması Yango'nun kişisel verileri Rusya’ya aktardığını duyurdu. Norveç Veri Koruma Kurumu'nun yaptığı açıklamada 1 Eylül’de yürürlüğe girecek yeni bir Rus yasasının, Rus güvenlik yetkililerine Rus taksi şirketlerinin verilerine uzaktan erişim sağlama izni vereceği vurgulandı.

Norveç Veri Koruma Kurumu, taksi çağırma uygulaması Yango’nun Norveçlilere ait kişisel verileri Rusya’ya aktardığını duyurdu.

Norveç Veri Koruma Kurumu’ndan (Datatilsynet) bugün yapılan açıklamada, Ruslara ait Hollanda merkezli Yango adlı taksi çağırma uygulamasının Norveçlilere ait kişisel verileri Rus devletine aktardığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca 1 Eylül’de yürürlüğe girecek yeni bir Rus yasasının, Rus güvenlik yetkililerine Rus taksi şirketlerinin verilerine uzaktan erişim sağlama izni vereceği vurgulandı.

Norveç ve Finlandiya’da kullanılan Yango uygulamasının diğer verilerin yanı sıra konum, kalkış noktası ve varış yeri ile ilgili verileri ‘işlediği’ ve bu verilerin, Norveç vatandaşlarının ulaşım hareketlerini potansiyel olarak izlenme imkanı verdiği belirtildi. Bu durumun gizlilik açısından ciddi bir risk oluşturduğunu ifade eden Datatilsynet, dün Yango’ya bu verilerin Rusya’ya aktarılmasını yasaklayan yazılı bildirim yaptığını ve açıklama için 14 Ağustos'a kadar süre verdiğini ifade etti.

SEYAHAT BİLGİLERİ, ÖZEL HAYAT HAKKINDA ÇOK ŞEY ANLATIR

Datatilsynet Uluslararası Bölüm Yöneticisi Tobias Judin konuyla ilgili “Mevcut güvenlik durumu ışığında, Rusya'nın bu verileri beklenmedik şekillerde bize karşı kullanabileceğini kolayca düşünebiliriz. Nereye ve ne zaman seyahat ettiğimiz, özel hayatımız hakkında çok şey söyleyebilir. Örneğin, bu bilgiler toplumda önemli roller üstlenen kişileri izlemek, şantaj yapmak ya da itibarsızlaştırmak için kullanılabilir” açıklamasını yaptı.





