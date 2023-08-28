Novak yeni rekor için ABD Açık’ta

Covid-19 aşısı olmadığı için geçen yıl ABD’ye giremeyen Djokovic’in de katılacağı 2023 ABD Açık Tenis Turnuvası başlıyor. Yılın son grand slam tenis turnuvasında toplam 65 milyon dolar para ödülü dağıtılacak.

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve Wimbledon ile tenis sezonunun en önemli dört organizasyonundan biri olan ABD Açık, bu yıl 28 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde 143. kez organize ediliyor. İlk kez 1881’de düzenlenen sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık, bugün TSİ 18.00’de New York kentinde başlayacak. 2023 ABD Açık’ın toplam para ödülü, 65 milyon dolarla organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Açık böylece kendisine ait tarihin en fazla para ödülü dağıtan tenis turnuvası rekorunu (60 milyon dolar) geliştirdi. Tek kadınlar ve tek erkekler şampiyonlarına verilen ödül ise 2,6 milyondan 3 milyon dolara yükseldi. Tek erkeklerde 3 şampiyonluğu (2011, 2015, 2018) bulunan Djokovic, ülkeye giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu kişilerde aşılı olma şartı arandığı için 2022’de mücadele edemediği ABD Açık’a bu yıl katılıyor. Djokovic, şampiyonluklarına bir yenisini ekleyip kendisine ait en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi rekorunu 24’e çıkarmaya çalışacak. 36 yaşındaki Sırp raket ayrıca 24 şampiyonlukla "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" unvanının sahibi Margaret Court’u da yakalamak istiyor. Djokovic’in (2 numaralı seribaşı) önündeki en büyük engel, Wimbledon finalinde 5 set sonunda yenildiği dünya 1 numarası Carlos Alcaraz olacak. 2022 ABD Açık’ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan 20 yaşındaki Alcaraz da unvanını korumak için korta çıkacak.

KADINLAR MÜCADELESİNDE SÜRPİZLER YAŞANABİLİR

Dünya sıralamasının ilk 2 basamağındaki Iga Swiatek ve Aryna Sabalenka, ABD Açık’ın kadınlardaki favorileri gibi görünse de iki ismin Fransa Açık sonrası form durumunu ve son 9 ABD Açık Turnuvası’nın 8’ini farklı isimlerin kazandığını hatırlatmakta fayda var.

Iga Swiatek

ABD Açık öncesindeki WTA 1000 turnuvaları Kanada Açık’ı kazanan Jessica Pegula (3) ve Cincinnati Açık’ı kazanan Coco Gauff’un (6) yanı sıra geçen yılın finalisti Ons Jabeur (5) ve hızlı zeminlerde oynamayı seven Elena Rybakina’yı (4) da göz ardı etmemek gerekiyor. Çeyrek finalde Gauff ile eşleşme ihtimali bulunan Swiatek’in, yarı finaldeki muhtemel rakipleri arasında da Rybakina, Maria Sakkari (8), Roland Garros finalisti Karolina Muchova (10), ABD Açık’ta 3 kez final oynayan Victoria Azarenka ve 2017 şampiyonu Sloane Stephens yer alıyor.

Aryna Sabalenka

Sabalenka, Pegula ve Jabeur’ün bulunduğu ana tablonun diğer yarısında ise Caroline Garcia (7), Wimbledon şampiyonu Marketa Vondrousova (9), anne olduktan sonra kortlara döndüğü bu sezon Fransa Açık’ta çeyrek, Wimbledon’da yarı final oynayan Elina Svitolina (26) ve 2021 finalisti Leylah Fernandez dikkati çekiyor.

AA