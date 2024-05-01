NTV yayınında Taksim protestosu: "Saray'ın 1 Mayıs korkusu"

Saraçhane'den 1 Mayıs yayını yapan NTV'yi protesto eden bir kişi, "Sarayın 1 Mayıs korkusu bu, ana akımda gösterin" dedi. Protesto üzerine yayın yarıda kesildi.

İstanbul Saraçhane'de yayın yapan NTV'ye bir yurttaş protestoda bulundu.

1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Taksim'de kutlamak için Saraçhane'de toplanan sendika ve siyasi partilere Taksim'e doğru yürüyüşe geçtikleri sırada polis tarafından biber gazlı saldırıda bulunuldu.

Bu sırada polis barikatları önünde canlı yayın yapan NTV'ye protestoda bulunuldu. Kadraja giren bir kişi, canlı yayında "Sarayın 1 Mayıs korkusu bu, ana akımda gösterin" ifadelerini kullandı. Muhabir, protestocudan uzaklaşmaya çalışırken yayın da yarıda kesildi.