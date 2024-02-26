Nüfus artış hızının düşmesi ile ilgili önerge: "20-24 yaş grubunda nüfus 159 bin kişi azaldı”

CHP Manisa Milletvekilli Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, nüfus artış hızının düşmesi ile ilgili araştırma önergesi verdi. Bakırlıoğlu, “Bu durum geleceğimiz açısından dikkatle araştırılması gereken bir konudur” dedi. Bakırlıoğlu, "20-24 yaş grubunda nüfusun 159 bin kişi azalmış olması dikkat çekmektedir" diye konuştu.

HABER MERKEZİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2023 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNSK) sonuçlarını açıkladı. Türkiye nüfusu, 85 milyon 372 bin 377 kişi olarak açıklandı. Nüfus artış hızı tüm zamanların en düşük seviyesinde binde 1,1 oranında gerçekleşti.

Yaşanan düşüş sonrası CHP Manisa Milletvekilli Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, TBMM’ye araştırma önergesi verdi.

Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada, “TÜİK’in nüfus istatistiklerini ADNSK üzerinden paylaşmaya başladığı 2007 yılından itibaren nüfus birkaç istisna yılını dışarıda bırakırsak ortalama 1 milyon kişi artıyordu. Sadece pandemi döneminde 2020 yılında nüfus 459 bin kişi, 2022 yılında ise nüfus 599 bin kişi artmıştı.2023 yılında nüfusumuzun sadece 92 bin 824 kişi artması açıklanmaya muhtaç bir durumdur. Çünkü TÜİK verilerine göre 2000’li yıllarda yıllık doğum sayısı hiç 1 milyonun altına düşmemiştir. Pandeminin yaşandığı yıllarda yani 2020, 2021 yıllarında bile ülkemizde 500 binin üzerinde nüfus artışı olmuştu. 2023 yılında ADNKS sonuçlarına göre ‘0’ yaşındaki nüfus 934 bin, yıllık ölüm sayısı ise 500 bin dolayında. Resmi verilere göre ülkemizden ayrılan yabancı sayısında da artış kısıtlı olmuştur. Tüm bunlar değerlendirildiğinde nüfus artışının bu kadar az olmasında başka etkenlerin de dikkate alınması gerekmektedir” diye konuştu.

“BEYİN GÖÇÜ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR”

Bakırlıoğlu şunları dile getirdi:

“Dolayısıyla nüfus artış hızının binde 13’lerden binde 1,1’e düşmesi için yurt dışına çok ciddi göç dalgası, Covid-19 gibi salgın hastalık veya çok büyük afetlerin yaşanması gerekir. 2023 yılında nüfus artışını etkileyecek deprem felaketleri dışında olağanüstü bir durum yok. O zaman akıllara şu deprem felaketindeki ölüm sayılarının açıklanandan daha fazla olduğu sorusu akla gelmektedir. Bir diğer ihtimal ise yurt dışına verilen göçtür. Özellikle genç nüfus yani beyin göçü. Burada 20-24 yaş grubunda nüfusun 159 bin kişi azalmış olması dikkat çekmektedir. Bu durum Türkiye vatandaşlarının da yurt dışına göç ettikleri izlenimi veriyor. Gerek eğitim için gerekse çalışma amacıyla ciddi bir beyin göçü olduğunu gösteriyor. Nüfus konusunda akademik çalışmalar yürüten bilim insanları nüfus artış hızındaki bu ani düşüşe neden olan sorulara cevap aramaktadırlar. Bu durum geleceğimiz açısından dikkatle araştırılması gereken bir konudur ve bu konunun siyasi sorumluluğu TBMM’ne aittir. 2023 yılında nüfus artış hızındaki ani düşüşün nedenlerinin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla Anayasa’nın 98, TBMM içtüzüğünün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.”