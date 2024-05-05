Nükleer karşıtlarının sesini yükselteceğiz

Türkiye’de büyüyen nükleer tehlikeye karşı kurulan Nükleer Karşı Platformu’nun İstanbul Kongresi dün gerçekleştirildi. Kongrede, nükleer karşıtı mücadelenin geçmiş yıllara kıyasla eski gücünü kaybetmesine karşı yeni yol haritası tartışıldı.

Gökay BAŞCAN

Nükleer Karşı Platformu (NKP) İstanbul Kongresi Bileşenleri Kongresi dün TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde yapıldı.

Türkiye’de ve dünyada nükleer enerjinin durumunun konuşulduğu yeni dönem mücadele hatlarının tartışıldığı kongrede yeni yönetim kurulu belirlendi. NKP’nin bileşeni olan ekoloji ve çevre örgütlerinin katıldığı kongreye ayrıca nükleer karşıtı aktivist ve son yerel seçimde Sinop Belediye Başkanı olan Metin Gürbüz de katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan kongrede 2021’den bu yana görevde olan yönetim kurulunun çalışma raporu Dönem Sözcüsü Adnan Çakar tarafından okundu. Pandemi dönemine de denk gelmesiyle birlikte yavaşlayan ve görünürlüğünü kaybeden nükleer karşıtlığı, bu süreçte daha çok çevrimiçi etkinliklerle faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Çalışma raporunun okunmasının ardından BirGün yazarı Özgür Gürbüz ‘Dünyada ve Türkiye’de Nükleer Alanda Gelişmeler’ başlıklı bir sunum yaptı. Türkiye’nin nükleer macerasına atıldığı günden bugüne gelişmeleri aktaran Gürbüz, yaptığı sunumda dünyada elektrik üretimindeki nükleerin payının ve reaktör sayısının her geçen gün azaldığına dikkat çekti. Değişen hükümetler nedeniyle nükleer santral kurmaya yakın ülkelerin de olduğunu belirten Gürbüz, genel anlamda dünyada filoların yaşlandığını ve nükleer endüstrinin bir çıkış yolu aradığını ifade etti.

AKKUYU’DA İLK ÜNİTE TAMAMLANMAK ÜZERE

Türkiye’nin Akkuyu’da inşa edilen ilk nükleer santrala ilişkin bilgiler veren Gürbüz, ilk ünitenin yüzde 90’ının tamamlandığını hatırlattı. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmaya göre ilk santralın 7 yılda tamamlanması gerektiğini belirten Gürbüz, “İnşaat başlayalı 6 yıl oldu. İlk üniteyi 7 yılda tamamlamaları gerekiyor. Bu yüzden binlerce işçiyle birlikte tamamlamaya çalışıyorlar. 2028’de ise nükleer santralı tamamen bitirmeleri gerekiyor. Aksi taktirde Türkiye’nin tazminat hakkı doğuyor. Tabi bu hakkını kullanır mı onu bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Nükleer santralın enerji üretmeye başlamasının ardından Rusya’ya her yıl yaklaşık 3 milyar dolar para ödemek zorunda kalacağını hatırlatan Gürbüz, “Pahalı ve alım garantili nükleer enerji Türkiye’deki elektrik piyasası da yükseltecek” dedi.

Gürbüz, son aylarda yeniden gündeme gelen Sinop’ta yapılması planlanan ikinci nükleer santrala ilişkin ise 30 milyar doları aşan maliyetleri karşılamayacağından dolayı yine alım garantili bir anlaşma yapılmak zorunda kalınacağını belirtti.

Gürbüz’den sonra ise sözü Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz aldı. Gürbüz, özellikle iktidar kanadının Sinop’ta nükleer karşıtı birinin belediye başkanı seçilmemesi için ayrı bir çaba sarfettiğini belirtti. Sinop’ta santral alanındaki ağaç katliamını hatırlatan Gürbüz, Sinop’taki hukuki sürece dair bilgi verdi. Nükleer santralların yeniden Sinop halkının gündemine girmeye başladığını ifade eden Gürbüz, “31 Mart yerel seçimlerinde nükleer yanlıları kaybetti, nükleer karşıtları kazandı” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yeni yönetim kurulu oluşturuldu. Yeni yürütme kurulunda yer alan isimler şöyle: Emir Burak Taşdemir, Fırat Sayılı, Nurhan Altınakar, Özgür Gürbüz, İskender Hancı, Berker Özağaç ve Cemil Aksu.