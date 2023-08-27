Nükleer su gerilimi

Pasifik’teki nükleer atık su gerilimi tırmanıyor. Çin ve Güney Kore, Japonya’nın Fukuşima Nükleer Santralı’ndaki radyoaktif atık sularını Pasifik’e dökmesine tepkili. Güney Kore’de ise on binlerce kişi Tokyo’yu protesto etti.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Japonya’nın 2011 depreminin ardından oluşan tsunamide zarar gören Fukuşima Nükleer Santralı’ndaki radyoaktif atık suyu Pasifik Okyanusu’na boşaltmaya başlaması krize neden oldu. Japonya, radyoaktif su atıklarının “zararlı seviyenin altında” olduğunu iddia ederken Çin ve Güney Kore'nin Tokyo’ya tepkisi sürüyor.

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki eylemde on binlerce kişi ortaya çıkabilecek felaketlere önleyici adımlar atılmasını talep etti.

BÜYÜK FELAKET OLUR

Güney Koreli protestocular Fukuşima için eylem çağrısında bulundu. Kore Radyasyon İzleme Grubu’ndan Choi Kyoungsook, “Deniz ürünlerinde radyoaktif maddelerin tespit edilmesi gibi felaketleri hemen görmeyeceğiz ancak bu durumun yerel balıkçılık endüstrisi için risk oluşturması kaçınılmaz ve hükümet çözüm üretmeli. Kimse önümüzdeki 100 yıl içinde deniz ekosistemine ne olacağını bilemez” dedi.

BENCİLCE ALINAN KARAR

Pekin yönetimi de Tokyo’ya tepkili. Japonya’dan deniz ürünü ithalatını durduran

Çin yönetimi, halkın gıda güvenliğini ve sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağı vurguladı. Dışişleri’nden yapılan açıklamada "Çin, Japonya’nın girişimine kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamakta. Çin, Japon tarafı nezdinde yanlış eylemi durdurmaları hususunda resmi girişimde bulunmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Nükleer güvenlikle ilgili bir konu olan nükleer içerikli suyun okyanusa boşaltılmasının etkilerinin Japonya’nın sınırlarının ötesine geçtiğine işaret edilerek, "Suyun okyanusa başlatılması, küresel kamu yararını hiçe sayan son derece bencilce ve sorumsuzca bir eylemdir" denildi.

Japonya, daha önce açıkladığı plana göre, ilk aşamada 7 gün içinde 7 bin 800 ton atık suyu okyanusa boşaltarak Mart 2024’e kadar toplam 31 bin 200 ton radyoaktif atık suyun tahliye edilmesini hedefliyor.

Santralın işletmecisi TEPCO, hâlihazırda santralde biriken atık suyun 1,34 milyon tona ulaştığı, tahliye işlemine başlanmazsa 2024'ün başına dek depolama kapasitesinin dolacağı uyarısında bulunmuştu.

Japonya, eleştirilere karşı, okyanusa tahliyesi planlanan radyoaktif atık suyun temiz suyla seyreltildiğini, sudaki radyoaktif materyal miktarının insan sağlığı ve çevre için zararlı kabul edilen oranların altında olduğunu savundu.