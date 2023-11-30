Numan Kurtulmuş: 'Meclis anayasa yapma gücüne sahip değil' demek, 'askerin dipçiğiyle yaparız' demektir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş AKP'nin gündeme getirdiği yeni anayasa tartışmalarına ilişkin "Bu Meclis yeni bir anayasa yapma gücüne sahip değildir demek, 'yeni anayasayı sadece askerin dipçiğiyle yaparız' demekle eş değerdir" yorumunu yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu Meclis yeni bir anayasa yapma gücüne sahip değildir demek, 'yeni anayasayı sadece askerin dipçiğiyle yaparız' demekle eş değerdir" dedi.

NTV'de konuşan Numan Kurtulmuş, "Yeni Anayasa" tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, "Partiler birbirlerine zıt olabilir. Türkiye'de yeni anayasa bir fantezi değildir. Bu anayasanın Türkiye'ye giydirilen dar bir gömlek olduğunu herkes söyler. Benim oluşturmaya çalıştığım medeni bir zemini oluşturmaya çalışmaktır" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş şunları söyledi:

"Partiler arasında müzakere ortamı oluşturulmalı. Medeni bir müzakere ortamı oluşturmaya çalışıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü idrak eden bir Meclis. Özgür ve hiçbir önyargı ortaya koymaksızın bizim darcağımızda ne varsa ortaya koymamız lazım. Medeni bir müzakere ortamı oluşturmaya çalışıyorum. Her partinin ayrıca çalışmaları var. Bunların hepsi ortaya konulur. Gönlümüz arz eder ki parlamentodan 400 oy alarak anayasa teklifi geçmiş olsun. Milletin anayasası olsun. Artık Türkiye'ye yeni anayasa yapmak yakışır. Hatta bir zorunluluktur. Muhalafet partilerine büyük görev düşüyor. Millet eksenli değil, devlet eksenli anayasa yapılmış o dönemde. Bu ihtiyaç bugünün ihtiyacı değil. 12 Eylül Anayasası kabul edildiği gün tartışılmaya başladı. Meclis istediği anayasa değişikliğini yapmaya muktedir. Seçime kadar ben bu konunun açılabileceğini zannetmiyorum."

CAN ATALAY SORUSUNA YANIT

Numan Kurtulmuş, tutuklu durumda bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında sorulan bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bu tartışmanın da mevcut anayasadan kaynaklandığını görüyoruz. TBMM'nin tavrı belli. Milletvekili yeminin yapıldığı gün Meclis'te isminin okunması arkasından da partilerin ortak eğilimi ile birlikte İnsan Hakları Komisyonu'na seçilmesi Meclis'in tavrını ortaya koyan bir şeydir. Hiçbir gücün TBMM'ye görev verme hakkı yoktur. TBMM yasamanın merkezi olarak gerektiğinde yasaları, anayasayı değiştirecek güce sahiptir. TBMM'nin tartışmanın bir tarafı haline getirilmemesi için özel bir gayret gösteriyorum. Kimse TBMM'ye ödev vermeye kalkmasın."