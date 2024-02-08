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Nur Sürer’in acı günü

Usta oyuncu Nur Sürer’in kardeşi Süleyman Sürer hayatını kaybetti. 65 yaşında hayata gözlerini yuman Süleyman Sürer, Muğla’da son yolcuğuna uğurlandı.

Kültür Sanat
  • 08.02.2024 15:06
  • Giriş: 08.02.2024 15:06
  • Güncelleme: 08.02.2024 15:06
Nur Sürer’in acı günü

“Yılanların Öcü”, “Bereketli Topraklar Üzerinde” ve “Uçurtmayı Vurmasınlar” gibi 20’nin üzerinde sinema filmde rol alan usta oyuncu Nur Sürer, kardeşi Süleyman Sürer’i kaybetti.

Son olarak Show TV'de yayınlanan “Aile” dizisinde “Hülya Soykan” rolüyle izleyicilerin karşısına çıkan Nur Sürer'in kardeşi Süleyman Sürer hayatını kaybetti.

Nur Sürer'in 65 yaşındaki kardeşi Süleyman Sürer, tedavi gördüğü Muğla Devlet Hastanesi’nde dün sabah saatlerinde yaşama gözlerini yumdu.

Sürer ailesinin en küçük üyesi olan Süleyman Sürer, dün ikindi vaktinden sonra Muğla Beldibi Mezarlığı’nda annesinin yanına defnedildi.

Nur Sürer’i acı gününde dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

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