Nurgül Yeşilçay eski dizisiyle ilgili konuştu: 10 katı para verdiler

Nurgül Yeşilçay, ‘Asmalı Konak’ bittikten sonra rol aldığı ‘Melekler Adası’ dizisi için kendisine “Asmalı Konak’tan ne aldıysan 10 katını vereceğim” şeklinde teklif sunulduğunu ve senaryoya bakmadan teklifi kabul ettiğini söyledi.

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, Berfu Yenenler’in YouTube’da yayınlanan ‘Talk Show Perileri’ programına konuk oldu.

Yeşilçay, bir yapımcının kendisine 2002-2003 yıllarında ‘Bahar’ karakterini canlandırdığı ‘Asmalı Konak’tan aldığı ücretin 10 katını önerdiğini ve senaryoya bakmadan teklifi kabul ettiğini söyledi.

Yeşilçay, “Asmalı Konak bittikten sonra bana bir para verdiler… Adam ’10 katı para veriyorum’ dedi. Olabilir mi böyle bir şey? Hiç senaryoya falan bakmadım tabii” ifadelerini kullandı. Yeşilçay, o dizinin rol aldığı ‘Melekler Adası’ olduğunu söyledi.

Beş yıldır birlikte olduğu yönetmen Necati Kocabay hakkında da konuşan Yeşilçay, "Necati ponçik biri. Pamuk pamuk. Sakin, göründüğü gibi. Necati ile kavga edemiyorum. Necati kavga etmez. Evde genelde ben kendi kendime kavga ederim. Kimse o sırada benimle muhatap olmaz" dedi.