Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama

Geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanan ve tedavisi devam eden oyuncu Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili eşi Burcu Alço'dan açıklama geldi. Burcu Alço, eşinin yarın taburcu olacağını sosyal medyadan duyurdu.

Kültür Sanat 18.04.2024 14:52 Giriş: 18.04.2024 14:52

Güncelleme: 18.04.2024 15:03 Kaynak: Haber Merkezi

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