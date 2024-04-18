Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama
Geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanan ve tedavisi devam eden oyuncu Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili eşi Burcu Alço'dan açıklama geldi. Burcu Alço, eşinin yarın taburcu olacağını sosyal medyadan duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanan sinema oyuncusu Nuri Alço'dan iyi haber geldi.
Nuri Alço, Eskişehir'deki evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenilmişti.
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde bir süre yoğun bakımda kalan Alço'nun tedavisi normal odada devam ediyordu.
12 gündür tedavisi süren Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı. Burcu Alço, yaptığı yeni açıklamada oyuncunun yarın taburcu olacağını duyurdu.