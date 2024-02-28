Nuri Bilge Ceylan, hayatını değiştiren 7 filmi seçti

Nuri Bilge Ceylan, Criterion Collection'ın 'Closet Picks' serisine konuk oldu. Ceylan, meslektaşları Jim Jarmush, Bergman ve Tarkovski'nin yönettiği filmlerin kendi hayatı üzerindeki etkisini anlattı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın önde gelen yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan, ABD merkezli DVD koleksiyoneri Criterion Collection'ın Youtube serisi Closet Picks'e konuk oldu.

Ceylan, arşivden sevdiği filmleri toplarken bir taraftan da bu filmlerle ilk kez karşılaştığı anları aktardı.

Artı Gerçek'in haberine göre, kült filmlerin, orijinalini hiç değiştirmeden muhafaza ettikleri kayıtlarını koleksiyonculara sağlayan bir arşiv olan Criterion Collection'ın YouTube serisine şimdiye kadar aralarında Slavoj Zizek, Isabella Huppert, Ari Aster, Justine Triet, Willem Dafoe, Safdie Kardeşler, Gael Garcia Bernal gibi çok sayıda oyuncu, yönetmen ve düşünür katıldı.

Ceylan'ın seçtiği ilk DVD, İsveçli yönetmen Ingmar Bergman'a ait 'Sessizlik' filmi oldu. Bergman sinemasıyla henüz 16 yaşındayken Sinematek'teki bir film gösteriminde tanıştığını anlatan yönetmen, bu filmin sinemadan anladığı şeyi tamamen değiştirdiğini ifade etti. Yönetmen bu filmi izlediğinde şaşırdığını çünkü o yaşa kadar izlediği filmlerin sadece bir eğlence aracı olarak üretilen formda filmler olduğunu söyledi.

'KİYERÜSTEMİ SİNEMASIYLA İSTANBUL FİLM FESTİVALİ'NDE TANIŞTIM'

Seçtiği ikinci film olan Jim Jarmush imzalı Stranger Than Paradise (1984) filminin zamansızlığını överek, "Çok basit görünen bir film ama içinde koca bir hayat var. Hayata dair bütün duyguları kapsıyor" sözleriyle anlattı.

Ardından Tarkovski'nin 1966 tarihli Andrei Rublev filmini seçen Ceylan, bunun Tarkovski'nin ikinci filmi olduğunu söyleyerek, yönetmenin ilk filminin de iyi olmasına rağmen o filmde herhangi bir özgün tarzının oluşmadığını belirtiyor. Ancak Andrei Rublev, Tarkovski'nin henüz ikinci filmi olmasına rağmen, yönetmenin o dönemde böyle bir sinema stiline ulaşabilmesinden hayranlıkla söz etti.

Abbas Kiarostami sinemasıyla ilk kez İstanbul Film Festivali'nde, 'Arkadaşımın Evi Nerede?' filmiyle karşılaştığını söyleyen Ceylan, Kiyerüstemi'nin ona nasıl kendi filmlerini yapma cesareti verdiğini anlattı.

Ceylan'ın seçtiği filmlerin listesi şöyle:

Ingmar Bergman - The Silence/

Six Moral Tales / Eric Rohmer's (1963- 1972)

Stranger Than Paradise - Jım Jarmush (1984)

Andrei Rublev - Anrdei Tarkovsi (1966)

Apu Üçlemesi - Satyajit Ray (1955-1959)

Knife ın the Water / Roman Polanski (1962)

The Koker Trilogy / Abbas Kiyerüstemi (1987-1994).