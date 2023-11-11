Nuri Şahin, İsrailli futbolcuların durumuyla ilgili konuştu

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, 7 Ekim'den beri ilk kez forma giyen İsrailli futbolcuların neden durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, 7 Ekim'den beri ilk kez forma giyen iki İsrailli futbolcunun durumuyla ilgili konuştu. Şahin, "Onların da bir ülkesi var. Onların da bir inancı var. Herkes bu konuda özgür. Ortak karar aldık" dedi.

Takımının Ankaragücü'nü 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Nuri Şahin, 7 Ekim'den sonra ilk kez oynayan ve maça ilk 11'de başlayan Ramzi Safuri ve Sagiv Jehezkel'in durumundan da bahsetti.

Şahin, şunları söyledi:

"Benim oyuncularım, ikisi de sağ olsun Antalyaspor'u çok seviyor. Antalya'yı çok seviyor ama sonuçta onların da bir ülkesi var. Onların da bir inancı var. Herkes bu konuda özgür. Hiçbir zaman oyuncularım 'Ben oynamak istemiyorum' demedi. Biz ortak karar aldık. Hem İsrail Federasyonu hem Türkiye Futbol Federasyonu'nun hem de oyuncularımızla konuşarak. Geçmişe çok bakmaya gerek yok. Bugün neler yaptıkları önemli. Geldikleri günden beri inanılmaz özveriyle çalışıyorlar."

NE OLMUŞTU?

Antalyaspor’un iki İsrailli futbolcusu Ramzi Safuri ve Sagiv Jehezkel, 21 Ekim'de Gaziantep ile oynanacak maç öncesi yapılacak saygı duruşuna katılmak istemediklerini bildirmiş ve maç kadrosuna alınmamışlardı. İki isim, o günden sonra ilk kez dün akşam maça çıktılar.