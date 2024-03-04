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Nürnberg'de forma giyen Can Uzun, milli takım tercihini yaptı

Almanya ekibi Nürnberg'de forma giyen 18 yaşındaki Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıkladı.

Spor
  • 04.03.2024 12:45
  • Giriş: 04.03.2024 12:45
  • Güncelleme: 04.03.2024 12:48
Kaynak: Spor Servisi
Nürnberg'de forma giyen Can Uzun, milli takım tercihini yaptı
Fotoğraf: İHA

Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg forması giyen Can Uzun, milli takım tercihini yaptı. 

18 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yapığı açıklamayla Türkiye A Milli Takımı'nı seçtiğini duyurdu.

Genç oyuncu, paylaşımında, "Kalbimin sesini dinledim" ifadesini kullandı.

Can Uzun'un, Almanya Milli Takımı'nı tercih hakkı da bulunuyordu.

Bu sezon takımıyla 23 maça çıkan Can Uzun, 14 gol, 2 asistlik performansa imza attı.

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