Nusaybin'de 7 mahallenin kırsalı 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesine bağlı Üçköy, Güzelsu, Dibek, Kaleli, Taşköy, Yol ve Şekrin mahallelerinin kırsal bölgelerinin 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Güncel 06.10.2023 15:03 Giriş: 06.10.2023 15:03

Güncelleme: 06.10.2023 15:09 Kaynak: DHA

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