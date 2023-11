NYT: FBI, New York Belediye Başkanı’nın Türkevi’nin yangın ruhsatı işini baskıyla çözüp çözmediğini soruşturuyor

Hakkında Türkiye hükümeti bağlantılı olarak Türk şirketlerinden seçim kampanyası için yasadışı bağış almak suçlamasıyla FBI’ın soruşturma yürüttüğü, kampanya sorumlusunun evi aranan New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın, 2021’de Manhattan’da açılan Türkevi’nin yangın ruhsatı sorununu çözmek için yetkililere baskı yapıp yapmadığı soruşturuluyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Belediye Başkanı Eric Adams'a yönelik soruşturma devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde başlatılan soruşturma kapsamında FBI, New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın cep telefonlarına ve kişisel tablet bilgisayarına el koydu..

Adams'ın, soruşturma kapsamında Brooklyn Belediye Başkanı olduğu ancak New York Belediye Başkan adaylığının kesinleştiği dönemde, New York İtfaiyesi yetkililerine 2021’de Manhattan’da açılan Türkevi’nin yangın ruhsatı sorununu çözmek için baskı yapıp yapmadığı soruşturuluyor.

The New York Times'ın haberine göre Washington D.C.'deki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile FBI ve New York Güney Bölgesi ABD Savcılığı sözcüleri konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

KONSOLOSLUK BİLET VE OTEL MASRAFLARINI KARŞILADI

Haberde ayrıca Adams'ın Türkiye Başkonsolosluğu ile uzun süredir temas halinde olduğuna ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamaları için konsolosluktaki gerçekleştirlen törene katıldığına dikkat çekildi.

Adams'ın Brooklyn Belediye Başkanı olduğu 2015 yılının Ağustos ayında Türkiye'ye yaptığı ziyaret için uçak bileti, otel ve kara ulaşımını ödediğine dikkat çekildi.

Haberde Adams'ın Üsküdar Belediyesi ile kardeş şehir anlaşması imzaladığı vurgulandı.

Ayrıca haberde geçtiğimiz Mayıs ayında Türkevi'ne gerçekleştirilen ve birkaç camın kırıldığı olayın ardından belediye başknaı Adams'ın hasarı incelemek için bizzat geldiği hatırlatıldı.

HALA GEÇİCİ İSKAN BELGESİ KULLANILIYOR

Belediye kayıtlarına göre ise Erdoğan'ın 2021'deki ziyaretinden aylar önce, New York'taki İtfaiye Müdürlüğü, Türkiye'deki hükümetin bir danışman tarafından sunulan yangından korunma planını reddederek değişiklik yapılmasını istedi.

Aynı tarihlerde, 17. kattaki bir cam panelin düşerek 10 kat aşağıya inmesinin ardından İnşaat Dairesi bir ihlal kararı verdi.

Kayıtlara göre, Erdoğan'ın yeni binanın açılışına katılmasından 10 gün önce, üst düzey bir İtfaiye yetkilisi, bina projesinde danışmanlık yapan Sparc Yangından Korunma Mühendisliği'ne, danışmanın alarm sisteminin şehir bina yönetmeliğine uygun olduğunu teyit etmesi halinde, binanın kullanılmasına izin verecek geçici bir iskan belgesine itiraz etmeyeceğini bildirdi.

Ancak bir hafta sonra, 17 Eylül'de, danışman duman dedektörleri, asansörler, fanlar, kapılar ve diğer sorunları içeren çok sayıda "eksiklik" rapor edildi.

Sparc'ın başkanı Steven Venditti, belediyeye sorunlar çözülene kadar binada "yangın nöbeti" tutan güvenlik görevlilerinin bulunacağını söyledi.

Kayıtlara göre bina halen geçici bir iskân belgesi altında faaliyet gösteriyor.