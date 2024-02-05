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"O! BU! ŞU!" tiyatro oyununun programı belli oldu

"O! BU! ŞU!" tiyatro oyununun şubat ve mart programı açıklandı. Oyun, 29 Şubat'ta İzmir'de sahnelenecek.

Kültür Sanat
  • 05.02.2024 12:00
  • Giriş: 05.02.2024 12:00
  • Güncelleme: 05.02.2024 12:08
Kaynak: Haber Merkezi
"O! BU! ŞU!" tiyatro oyununun programı belli oldu

"O! BU! ŞU!" tiyatro oyunu, Tiyatro Kalemi&Kuzguncuk Sanat ortak yapımıyla prömiyere hazırlanıyor.

Yazar ve yönetmenliğini Kamer Yıldız Ok'un üstlendiği oyunda, Sevilay karakterini Gizem Duman Şeşen, Adem karakterini ise ise Erkan Kocaman canlandırıyor.

Oyunun programı ise şöyle:

>> 29 Şubat Perşembe 20.30: Konak NHKM | İZMİR

>> 13 Mart Çarşamba 20.30: Şişli Tiyatrosu | İSTANBUL

>> 14 Mart Perşembe 21.00: Hilltown Seyirlik Sahne | İSTANBUL

>> 22 Mart Cuma 20.30: Batı Sahne | İZMİR

>> 23 Mart Cumartesi 20.30: Hikmet Şimşek Kültür Merkezi | İZMİR

KÜNYE

Yazan&Yöneten: Kamer Yıldız Ok
Oyuncular: Gizem Duman Şeşen, Erkan Kocaman
Müzik Tasarımı: Burhan Şeşen
Koreografi: Utku Demirkaya
Dekor Tasarımı: Pınar Ketenci
Kostüm Tasarımı: Anna Evcimen
Işık Tasarımı: İmran Aydın Tali
Efekt Tasarımı: Adnan Girgin
Video Tasarımı: Atahan Gökdel
Yönetmen Yardımcısı: Derin Su Aslan
Afiş Fotoğraf: Burhan Şeşen
Afiş Tasarımı: Alihan Aşı

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