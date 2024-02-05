"O! BU! ŞU!" tiyatro oyununun programı belli oldu

"O! BU! ŞU!" tiyatro oyununun şubat ve mart programı açıklandı. Oyun, 29 Şubat'ta İzmir'de sahnelenecek.

Kültür Sanat 05.02.2024 12:00 Giriş: 05.02.2024 12:00

Güncelleme: 05.02.2024 12:08 Kaynak: Haber Merkezi

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"O! BU! ŞU!" tiyatro oyunu, Tiyatro Kalemi&Kuzguncuk Sanat ortak yapımıyla prömiyere hazırlanıyor. Yazar ve yönetmenliğini Kamer Yıldız Ok'un üstlendiği oyunda, Sevilay karakterini Gizem Duman Şeşen, Adem karakterini ise ise Erkan Kocaman canlandırıyor. Oyunun programı ise şöyle: >> 29 Şubat Perşembe 20.30: Konak NHKM | İZMİR >> 13 Mart Çarşamba 20.30: Şişli Tiyatrosu | İSTANBUL >> 14 Mart Perşembe 21.00: Hilltown Seyirlik Sahne | İSTANBUL >> 22 Mart Cuma 20.30: Batı Sahne | İZMİR >> 23 Mart Cumartesi 20.30: Hikmet Şimşek Kültür Merkezi | İZMİR KÜNYE Yazan&Yöneten: Kamer Yıldız Ok

Oyuncular: Gizem Duman Şeşen, Erkan Kocaman

Müzik Tasarımı: Burhan Şeşen

Koreografi: Utku Demirkaya

Dekor Tasarımı: Pınar Ketenci

Kostüm Tasarımı: Anna Evcimen

Işık Tasarımı: İmran Aydın Tali

Efekt Tasarımı: Adnan Girgin

Video Tasarımı: Atahan Gökdel

Yönetmen Yardımcısı: Derin Su Aslan

Afiş Fotoğraf: Burhan Şeşen

Afiş Tasarımı: Alihan Aşı