"O! BU! ŞU!" tiyatro oyununun programı belli oldu
"O! BU! ŞU!" tiyatro oyununun şubat ve mart programı açıklandı. Oyun, 29 Şubat'ta İzmir'de sahnelenecek.
"O! BU! ŞU!" tiyatro oyunu, Tiyatro Kalemi&Kuzguncuk Sanat ortak yapımıyla prömiyere hazırlanıyor.
Yazar ve yönetmenliğini Kamer Yıldız Ok'un üstlendiği oyunda, Sevilay karakterini Gizem Duman Şeşen, Adem karakterini ise ise Erkan Kocaman canlandırıyor.
Oyunun programı ise şöyle:
>> 29 Şubat Perşembe 20.30: Konak NHKM | İZMİR
>> 13 Mart Çarşamba 20.30: Şişli Tiyatrosu | İSTANBUL
>> 14 Mart Perşembe 21.00: Hilltown Seyirlik Sahne | İSTANBUL
>> 22 Mart Cuma 20.30: Batı Sahne | İZMİR
>> 23 Mart Cumartesi 20.30: Hikmet Şimşek Kültür Merkezi | İZMİR
KÜNYE
Yazan&Yöneten: Kamer Yıldız Ok
Oyuncular: Gizem Duman Şeşen, Erkan Kocaman
Müzik Tasarımı: Burhan Şeşen
Koreografi: Utku Demirkaya
Dekor Tasarımı: Pınar Ketenci
Kostüm Tasarımı: Anna Evcimen
Işık Tasarımı: İmran Aydın Tali
Efekt Tasarımı: Adnan Girgin
Video Tasarımı: Atahan Gökdel
Yönetmen Yardımcısı: Derin Su Aslan
Afiş Fotoğraf: Burhan Şeşen
Afiş Tasarımı: Alihan Aşı