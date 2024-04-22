'O Ses Fransa' birincisine silahlı saldırı

Fransa'da düzenlenen 'O Ses' şarkı yarışmasını 2014 yılında kazanan sanatçı Kendji Girac, silahlı saldırıya uğradı. Girac'ın hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.

Fransa'da 'O Ses' (The Voice) yarışmasının üçüncü sezonunun kazananı Kendji Girac, ateşli silahla ağır yaralandı. Yetkililer, hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı.

BBC'nin haberine göre, polis, yerel saatle 05.30 sıralarında, Bordeaux'ya yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan Biscarrosse'deki olay yerine çağrıldı. Fransa basınına yansıyan haberlere göre, yetkililer, olayın 'ev içi bir tartışma' ile bağlantılı olabileceğini belirtti.

3 Temmuz 1996 yılında doğan Kendji Girac, 2013 yılında Kongolu-Fransız rapçi Gims'in bir şarkısını cover'ladıktan sonra ünlü olmuş, bir sonraki yıl 'O Ses Fransa' yarışmasını kazanmıştı.

Bugüne kadar beş albüm çıkaran Kendji Girac'ın son albümü, 2022 yılında piyasaya sürdüğü 'L'École de la Vie' (Hayat Ekolü) isimli albümdü.

En bilindik şarkıları 'Color Gitano' ve 'Andalouse' YouTube'da yüz milyonlarca kez izlendi.