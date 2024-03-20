O sevdiklerine sarılacak, ben mezara gideceğim

Haber Merkezi

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz’ü (21) tabancayla vurarak ölümüne yol açan Önder Lafçı hakim karşısına çıktı. Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Sanık ailesi ile Kırgöz ailesi arasında adliye dışında da tartışma çıktı.

Anne Zeynep Kırgöz, gazetecilere, herkesin bayramda sevdikleriyle buluşacağını ifade ederek "O cani açık görüşte sevdikleriyle buluşup kucaklaşacak. Ben mezara gideceğim. Adalet yerini bulsun" dedi. Saplantılı sürücü kursu eğitmeni 45 yaşındaki Önder Lafçı Kırgöz’ü kaçırmak istemiş, direnince sırtından vurmuştu. Kırgöz, 48 gün sonra sırtındaki kurşunun çıkarılması sonrası hayatını kaybetti.