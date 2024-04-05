O yurttaşın torunu başkan oldu

Haber Merkezi

Mustafa Kemal Atatürk'ün bir yurttaşı dinlerken çekilen fotoğrafındaki yurttaşın torunu CHP'den Tokat Turhal ilçesine belediye başkanı oldu. CHP lideri Özgür Özel fotoğrafın hikayesini anlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV'de katıldığı 'Yeni Bir Sabah' programında gazeteci İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Özel, Atatürk'ün fotoğrafını göstererek o fotoğrafın hikayesini anlattı:

"Atatürk'e derdini anlatan vatandaşın torunu Mehmet Erdem Ural, vatandaşın derdini dinleyip sorunlarını çözmek için Turhal'in Belediye Başkanı oldu."

Özel, Mehmet Erdem Ural'ın CHP'nin yeni Turhal Belediye Başkanı seçildiğini açıklarken, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde büyük bir başarıya imza attıklarını belirtti.