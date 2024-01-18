Oblomov, 'Yalnız Şehir'le 'depremi unutmayalım' diyecek

Müzik grubu Oblomov, kaderine terk edilen Antakya'dan yola çıkarak tüm deprem illerinin unutulmuşluğuna dikkat çekmek için "Yalnız Şehir" şarkı ve klibini dijital platformlarda dinleyici ve izleyicilerle buluşturacak. 19 Ocak'ta dijital platformlara yayınlanacak şarkı ve klibin tüm gelirleri, depremzede çocukların rehabilitasyonu ile ilgili çalışmalara bağışlanacak.

Yolları pandemi sürecinde kesişen üç müzisyenin kurduğu Oblomov, 6 Şubat deprem felaketinin birinci yılına yaklaşırken, yaşanan büyük acıyı ve kaderine terk edilen Antakya ile diğer deprem illerinin yaralarını unutturmamak için "Yalnız Şehir"i dinleyici ile buluşturacak.

19 Ocak'ta YouTube, Spotyfy, Apple Music, Deezer, Fizy, Amazon Music, SoundCloud, Tidal, Napster ve Muud gibi dijital platformlarda dinleyici ve izleyicilerle buluşacak olan şarkı ve klibin tüm gelirleri, depremzede çocukların rehabilitasyonu ile ilgili çalışmalar yürüten bir kuruluşa bağışlanacak.